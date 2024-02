INMG alerta para aproximação de bruma seca

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) alertou hoje que, nos próximos dias, o arquipélago estará envolto numa densa camada de partículas de poeira, reduzindo a visibilidade.

A previsão indica que o período de maior concentração será a partir do início da manhã e durante todo o dia 21, com a visibilidade horizontal podendo cair para valores abaixo dos 2000 metros.

“Para além da intensa bruma seca, prevê-se também, a intensificação do vento, para valores superiores a 49 – 61 km/h, desde a madrugada de terça-feira e durante o dia de quarta-feira, soprando de direção NE/ENE, por vezes com rajadas, principalmente na metade ocidental do arquipélago e setores de todo o Sotavento, com consequente agravamento do estado do mar”, lê-se no comunicado do INMG.

No dia 22, há previsão de melhoria das condições climáticas. No entanto, a bruma seca pode temporariamente se tornar mais densa, reduzindo novamente a visibilidade na sexta-feira, dia 23.