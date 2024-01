INMG recomenda evitar actividades ao ar livre e uso de máscaras devido à bruma seca

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) emitiu esta quinta-feira um alerta sobre os elevados níveis de partículas inaláveis devido à bruma seca que assola o país e recomenda que se evite actividades ao ar livre e o uso de máscaras.

“O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) alerta a população da ocorrência da bruma seca que têm afetado o arquipélago de Cabo Verde, resultando em níveis elevados de partículas inaláveis (PM10 e PM2.5), que ultrapassam significativamente as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a qualidade do ar”, escreveu a instituição no Facebook.

O índice de qualidade do ar é qualificado de mau pelo INMG que prevê, para os próximos dias, a persistência dessas condições adversas, com impactos negativos nas actividades económicas e no bem-estar social.

Conforme alerta, a população deve estar atenta aos riscos associados à exposição prolongada a elevados níveis de PM10 e PM2.5, conhecidos por causar problemas respiratórios e outros impactos na saúde.

“Recomendações: Evite Atividades ao Ar Livre; Utilize Máscaras de Proteção ao sair de casa; Proteja Ambientes Internos; Procure Assistência Médica: em caso de sintomas respiratórios graves, procure assistência médica imediatamente”, recomendou.

O Material Particulado (PM)é uma mistura de partículas líquidas e sólidas que ficam suspensas no ar e que podem variar de partículas microscópicas a partículas como fumaça, fuligem, partículas líquidas e poeira que podem ser vistas a olho nu.

Estes são categorizados em 3 categorias, com base no seu tamanho. São PM10 (grosso, visível a olho nu), PM2.5 (partículas finas) e PM1 (partículas ultrafinas).