INMG alerta sobre níveis elevados de partículas inaláveis devido à bruma seca e recomenda uso de máscaras

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) emitiu esta terça-feira um alerta sobre os elevados níveis de partículas inaláveis devido à persistente bruma seca que assola o arquipélago. Actualmente, o índice de qualidade do ar é classificado como "Mau", ultrapassando significativamente as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a qualidade do ar.

Por meio de um comunicado, o INMG diz que a condição adversa deverá persistir nos próximos dias.

O INMG insta a população a estar atenta aos riscos associados à exposição prolongada, já que elevados níveis de partículas PM10 e PM2.5 são conhecidos por causar problemas respiratórios e outros impactos na saúde.

“O INMG continuará a monitorar de perto a situação e fornecerá actualizações regulares à medida que a condição do ar evoluir. A colaboração da população é crucial para minimizar os riscos à saúde durante esse período desafiador”, garante a instituição.

Nesse sentido, recomenda evitar actividades ao ar livre; Utilizar Máscaras de Proteção ao sair de casa; Proteger Ambientes Internos; Procurar Assistência Médica em caso de sintomas respiratórios graves.

Devido à bruma seca, a Cabo Verde Airports também emitiu um comunicado afirmando que as condições meteorológicas estão a condicionar as operações nos aeroportos do país.

“A baixa visibilidade causada pela densa bruma seca afeta todas as ligações inter-ilhas e vem a condicionar algumas ligações internacionais com os aeroportos de São Vicente e Boa Vista”, lê-se.

Já as operações internacionais nos aeroportos do Sal e da Praia estão a decorrer sem limitações.

Por seu turno, o Instituto Marítimo Portuário (IMP) alertou que nas próximas 72 horas há tendência para intensificação do vento com rajadas e agravamento significativo do estado do mar e comunicou a todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral, que por razões de segurança encontra-se interdita a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta, enquanto se mantiverem estas condições de tempo.