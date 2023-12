ERIS retira de circulação cosméticos com substâncias proibidas

Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) mandou, através de uma circular emitida este sábado, suspender do mercado nacional produtos cosméticos contendo substâncias proibidas como Zync Pyrithione e Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde.

De acordo com as informações divulgadas, estão proibidas de colocação ou disponibilização no mercado produtos como “Champô My Label Anticaspa”, devido a identificação da substância Zync Pyrithione na sua composição, “Leite hidratante corporal Ducray Ictyane”, em virtude da presença de Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde.

Além destes, estão também proibidos “Gel de barbear Avène Men”, devido a identificação da substância proibida Zync Pyrithione, “Creme hidratante para rosto e corpo Ducray Ictyane”, em virtude da presença de Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde e “Espuma de barbear Avène Men”, devido a identificação da substância proibida Zync Pyrithione.

Entretanto, a ERIS alerta que esta medida de segurança se aplica apenas aos lotes dos produtos que apresentem os referidos ingredientes nas listas de composição, ao abrigo do n.º 5 da Deliberação n.º 2/2019 de 3 de Setembro do Conselho de Administração, referente ao Regulamento de composição de produtos cosméticos.