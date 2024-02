Governo pretende criar unidade de investigação e de promoção da gastronomia cabo-verdiana

O Governo pretende instalar na Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV) uma unidade de investigação e de promoção da gastronomia cabo-verdiana, para reforçar a identidade gastronómica nacional como um produto turístico diferenciado.

A ideia foi avançada, pela presidente do conselho de administração da EHTCV, Aldina Delgado, à margem da apresentação dos resultados do workshop: Promoção e valorização da gastronomia cabo-verdiana, decorrido de 07 a 09 deste mês e promovido pelo Ministério do Turismo em parceria com a EHTCV.

“Nós temos um projecto que está a ser elaborado, neste momento, que é a promoção e valorização da gastronomia cabo-verdiana e a ideia é instalar na escola de hotelaria uma unidade de investigação e de promoção da gastronomia cabo-verdiana”, precisou.

Com a realização deste workshop, considerou que foi dado um “grande passo” para o desenvolvimento deste projecto que pretende promover a gastronomia cabo-verdiana e reforçar a sua identidade como um produto turístico nacional diferenciado.

Entretanto explicou que o workshop foi ministrado pelo ‘chef’ português, Eduardo Duarte, que é chefe executivo da “Blank “e da Selecção Portuguesa de Futebol que trouxe mais de 30 anos de experiência e expertise para enriquecer o evento.

“Os participantes tiveram a oportunidade de ter uma fusão daquilo que existe em comum entre a gastronomia portuguesa e a gastronomia cabo-verdiana”, apontou a responsável que disse que se trata de uma iniciativa piloto que será implementada a nível nacional.

Aldina Delgado disse ainda que participaram no evento 10 ‘chefs’ de cozinha dos restaurantes da Cidade da Praia.

Segundo aquela presidente, o workshop constitui ainda uma oportunidade para os convidados apreciarem os resultados e delinear os próximos passos para promover a gastronomia cabo-verdiana em escala nacional e internacional.

Acrescentou que a iniciativa é uma resposta directa na transformação das cartas dos referidos restaurantes da cidade da Praia, aproveitando o máximo potencial dos produtos locais e a inspiração de receitas tradicionais, dando-lhes uma dimensão moderna, com apresentação, com criatividade e com a técnica para explorar os sabores e ligar os ingredientes e aproveitar tudo que está disponível em Cabo Verde.

Foram utilizados o peixe fresco, os legumes, as leguminosas, as carnes e tudo o que se consegue no mercado nacional para elevar o padrão da culinária local e torná-la mais competitiva no mercado turístico global.