IGAE abriu fiscalização nas unidades de produção do grogue em Santo Antão e Santiago

A Inspecção-geral das Actividades Económicas (IGAE) iniciou a fiscalização nas unidades de produção do grogue neste mês de Fevereiro, confirmou hoje à Inforpress o inspector-geral, Paulo Monteiro.

As unidades de produção do grogue iniciaram os trabalhos desde o mês de janeiro e a IGAE principiou a primeira fase de fiscalização para o início da descelagem da produção, primeiramente nas ilhas de Santo Antão e Santiago, as ilhas onde constam maior número de unidades de produção.

Por enquanto, avançou a mesma fonte, os inspectores estão no terreno a averiguar as licenças, se estão em conformidade com a lei e a condição dos espaços para “uma produção de qualidade”.

Sem adiantar se já houve alguma irregularidade, segundo Paulo Monteiro trata-se de dados que serão divulgados mais à frente num balanço geral dos trabalhos.

“Tendo em conta que as fichas vão entrando, se não vamos perturbar as equipas que estão no terreno", explicou, mas, no entanto, continuou, pode encerrar ou suspender a produção se o produtor não tem o licenciamento, isto é, se não está autorizado para fazer a produção.

Sublinhou ainda que todos os anos o Governo vai aumentando o número de percentagem para a qualidade, mesmo das instalações, mas também da produção.

“Os inspetores já estão cientes desta matéria, neste momento estamos no nível de 50 % que devem cumprir com os procedimentos, de acordo com o regulamento”, assegurou Paulo Monteiro.

A nível nacional existem cerca de 400 unidades de produção do grogue, incluindo também as ilhas do Maio e de São Nicolau.