Ministro afirma que há procura por formandos do ramo da cozinha e restauração

O Ministro do Turismo e Transporte, Carlos Santos, afirma que, neste momento, o país está a ter uma grande procura por formandos qualificados do ramo da cozinha e restauração

Carlos Santos falava à imprensa à margem da cerimónia de empossamento de fitas de 127 formandos do curso de cozinha e restauração da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV), cujo acto teve lugar na tarde desta quinta-feira.

O governante afirma ainda que o mercado turístico é bastante competitivo, pelo que para fazer parte dele é preciso apostar na qualidade.

“Nós não poderemos almejar um turismo em Cabo Verde, num mercado que é extremamente competitivo, se não apostarmos na qualidade. Hoje estamos a dar este passo que é de ter jovens, cerca de uma centena de jovens, formados em cozinha e restauração para poder lançar no mercado estes jovens num momento em que estamos a ter uma grande procura da parte dos hotéis e dos restaurantes para jovens qualificados”, afirmou.

A Presidente do Conselho de Administração da EHTCV, Maria Aldina Delgado, afirma que este é um momento de “grande significado para o mercado de trabalho” tendo em conta que esta Instituição é a única do país “vocacionada para formar recursos humanos no sector da restauração e cozinha”.

Segundo Delgado, através de parcerias mobilizadas junto do sector privado, estes formandos vão ter a possibilidade de já realizarem estágios.

“Antes deles terminarem a parte de formação em escola, estamos a falar de 7 meses, nós mobilizamos, a escola mesmo, junto do sector privado, neste caso junto das unidades hoteleiras e dos restaurantes, mobilizamos vagas de estágios. Esta articulação é feita mesmo com a escola garantindo que os formandos logo após terminarem esta parte de formação em escola entrem logo no estágio curricular.

É de ressalvar que já passaram pela EHTCV mais de nove mil formandos e tem uma taxa de empregabilidade em torno de 85%.