Skala Cosméticos garante que produto Divino Potinho Kids não contém substâncias proibidas pela ERIS

A empresa Approach, em nome da Skala Cosméticos, emitiu hoje um esclarecimento sobre a matéria que relatou a retirada de circulação do produto Divino Potinho Kids e outros cosméticos com substâncias proibidas pela Entidade Regulatória Independente da Saúde (ERIS). A declaração destaca que o produto em questão está conforme as normas europeias desde 2019 e nega a presença de ingredientes proibidos na sua composição.

Segundo o esclarecimento enviado ao Expresso das Ilhas, o creme de tratamento Divino Potinho da Skala Cosméticos é exportado legalmente para países que seguem a legislação europeia desde Julho de 2019, cumprindo todas as normas estabelecidas no regulamento (CE) nº. 1223/2009 do Parlamento Europeu e Conselho. A empresa assegura que o produto não contém os ingredientes Methylcloroisothiazolinone e Methylisothiazolinono. No entanto, a Approach reconhece que factores individuais, como a compra ilegal de lotes de produtos, podem ocorrer fora do seu controle, comprometendo o acompanhamento da data de fabricação anterior à nova formulação. “Infelizmente, foge do nosso controle fatores individuais de compra de lotes de produtos de forma ilegal e, por isso, não temos total controle e acompanhamento da data de fabricação anterior a nova formulação. Estamos a trabalhar em conjunto com as autoridades para coibir essa prática e garantir que os nossos produtos cheguem aos consumidores de maneira segura e confiável”, lê-se. De salientar que na semana passada a ERIS mandou, por meio de uma circular, suspender do mercado nacional a venda de produtos cosméticos como SKALA Divino Potinho Kids, por conterem substâncias proibidas como Methylcloroisothiazolinone e Methylisothiazolinono, as quais apenas são permitidas em produtos sujeitos a enxaguamento.

