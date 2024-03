Um em cada cinco estrangeiros residentes em Cabo Verde sente discriminação pela cor de pele - AAI

A Alta Autoridade para a Imigração (AAI) indica que aproximadamente 21% da população estrangeira residente no país sente alguma forma de discriminação com base na sua cor de pele. Informação avançada à imprensa hoje, por Elton Gonçalves, técnico daquela entidade, durante a cerimónia de Celebração do Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial

“De acordo com um relatório que foi feito da população estrangeira imigrante aqui em Cabo Verde cerca de 21% sentem alguma forma de discriminação baseada na cor da pele”, afirmou. Presente na cerimónia, o Ministro da Família, Desenvolvimento e Inclusão Social, Elísio Freire, recordou que todas as leis do país proíbem toda a forma de discriminação. “A nossa legislação, a nossa Constituição da República e todas as leis de Cabo Verde proíbem de forma categórica a descriminação. Se somos um país que não discrimina, estamos bem, se somos um país que ainda discrimina temos trabalho por fazer, a nossa legislação não permite a descriminação, então porque alguns cabo-verdianos discriminam? Discriminam porque não respeitam a história de formação de Cabo Verde”, disse. Elísio Freire considera ser necessário criar condições para que a relação com aqueles que escolheram Cabo Verde para viver seja feita de modo igual e destaca a criação de uma plataforma de tradução, pela AAI, para facilitar o acesso aos serviços da Administração Pública. O Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial assinala-se, anualmente, a 21 de Março, com o objectivo de mobilizar a sociedade civil para a luta contra a discriminação racial, bem como a importância da “Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial” A celebração do Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial em Cabo Verde também serviu para assinalar um ano de implementação da Campanha de Sensibilização “A Diversidade nos Enriquece: Independentemente da nacionalidade, origem ou religião, todos nós contribuímos”, uma campanha realizada pela AAI que visa destacar a importância e riqueza da diversidade cultural, prevenir e combater o preconceito e a discriminação em relação às comunidades imigrantes.

