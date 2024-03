Venda de produtos de plástico de utilização única proibida a partir de hoje

A partir de hoje, entra em vigor a proibição da entrada e produção de plástico descartável no país, conforme anunciado no Boletim Oficial da última quinta-feira, 21. Esta medida abrange produtos de plástico de utilização única, como cotonetes, talheres, pratos, palhinhas e varas para balões.

O Governo, ao justificar esta decisão, aponta para o crescente problema da poluição causada pelo aumento da produção de resíduos, especialmente a poluição por plásticos, que afecta diversos ecossistemas, incluindo o meio marinho, a biodiversidade e a saúde pública. Além disso, reconhece que essa poluição pode acarretar prejuízos em setores como o turismo e a pesca.

Com a entrada em vigor do decreto-lei, ficam proibidas a comercialização, importação e distribuição de uma série de produtos plásticos de uso único. Isso inclui copos para bebidas, talheres, pratos, tigelas, bandejas para refeições, agitadores de bebidas, cotonetes, palhinhas, embalagens e recipientes para alimentos.

No entanto, há excepções para produtos biodegradáveis ou que contenham pelo menos 50% de material reciclado na sua composição. Também são proibidos recipientes feitos de poliestireno expandido, como cápsulas, tampas, caixas para alimentos e varas para balões.

Destaca-se que a nova lei do plástico, aprovada no ano anterior, estabelece um regime jurídico para a comercialização, importação, distribuição e produção de sacos, embalagens e outros objetos de plástico de uso único. Essa medida visa contribuir para a redução da poluição plástica e promover práticas mais sustentáveis no país.