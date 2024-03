Delegacia de Saúde de São Vicente recebe clínica de Estomatologia Móvel

A Delegacia de Saúde de São Vicente conta a partir de hoje com uma clínica de Estomatologia Móvel. A viatura é parte de uma doação da Associação Espanhola Euskal Trenbideetako Langileak Mugarik Gabe e Associação Espaço Jovem do Mindelo.

O delegado de Saúde de São Vicente, Elísio Silva, explica que os equipamentos vão reforçar o trabalho de proximidade junto das comunidades.

“Recebemos uma grande doação, que é um transporte com equipamento de um consultor de estomatologia e através dele podemos ir para as nossas localidades de São Vicente, Ribeira bote ou Salamansa. Também vai nos permitir ir para outras ilhas como Santo Antão e São Nicolau para apoiar com o nosso equipamento que foi dado hoje. Também recebemos outros equipamentos. Sabemos que em São Vicente há várias clínicas privadas, mas agora os nossos Centros de Saúde também serão equipados, também, com cadeiras de estomatologia graças a este apoio”, assegura.

Segundo Elísio Silva, a primeira deslocação da clínica Móvel será feita ainda esta semana, para participação na feira de saúde na localidade de Salamansa.

“Na sexta-feira faremos a inauguração no Salamansa, na nossa Feira para assinalar o dia Mundial de Saúde que vai ser realizado na Salamanca. Vamos levar a nossa clínica de estomatologia ambulante para podermos estar mais próximos da nossa população, porque a ideia do nosso trabalho na São Vicente é chegar mais próximos dos nossos pacientes, das nossas localidades, para levar a saúde o mais próximo possível. E este é um grande apoio, porque sabemos que a estomatologia tem um custo muito elevado para pessoas que têm problemas económicos”, indica.

Jesús Martin, representante da Associação Espanhola, afirma que a intenção é estreitar a cooperação com a Delegacia de Saúde de São Vicente.

“E esperamos que esta relação possa continuar, também colaborar com o Espaço Jovem, com o povo de Cabo Verde e com a saúde”, afirma.

Além da viatura, a doação inclui 7 cadeiras de dentista e 11 cadeiras de rodas, além de máscaras cirúrgicas