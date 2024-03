Governo institui 17 de Maio como Dia Nacional das Peixeiras

O Conselho de Ministros aprovou na quarta-feira, 27,a resolução que institui o dia 17 de Maio como o Dia Nacional das Peixeiras.

“Um reconhecimento pelo importante papel que exercem na transformação e comercialização dos produtos da pesca e pelo seu impacto na cadeia de valor da pesca e segurança alimentar do país”, escreveu o Governo num comunicado.

Esta medida visa homenagear todas as que dedicaram anos à actividade de transformação e comercialização dos produtos de pesca, em linha com a celebração do Dia Nacional do Pescador.

A escolha da data de 17 de Maio foi sugerida pela Associação Peixeiras do Mindelo, pois marca a fundação da primeira associação de peixeiras do país, dedicada à defesa dos direitos das trabalhadoras e à organização da classe.

O comunicado especifica que os objectivos da instituição do Dia Nacional das Peixeiras incluem estimular a organização, qualificação e formalização das actividades comerciais e empresariais no sector das pescas, promover o empreendedorismo e garantir condições dignas e de qualidade para as peixeiras, além de prestar o devido reconhecimento a essas profissionais e sensibilizar a opinião pública para a importância de valorizá-las.

A resolução que estabelece o Dia Nacional das Peixeiras já está em vigor.