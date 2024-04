Conclusão das obras do Campus da Justiça trará melhorias nos serviços prestados

A ministra da justiça, Joana Rosa, aponta melhoria da prestação dos serviços com a conclusão das obras do Campus da Justiça e a concentração da Comarca Judicial da Praia na infraestrutura. Garantia dada hoje pela governante, à margem do encontro que teve com os Oficiais de Justiça, na manhã desta sexta-feira, no Campus da Justiça, na cidade da Praia

A segunda fase de remodelação do Campus da justiça, orçado em meio milhão de escudos, já está em andamento e tem a duração prevista de 21 meses. “Uma obra muito grande com um montante também elevadíssimo, cerca de meio milhão de escudos, portanto vamos poder criar todas as condições para que a comarca da Praia possa centralizar-se neste Campus, possamos ter também serviços que poderão ser localizados aqui próximo, refiro-me por exemplo a necessidade de termos uma conservatória nesta zona para que os utentes possam sentir-se mais próximo dos serviços da justiça”, avançou. Joana Rosa reconhece que há necessidade de fazer mais recrutamento de oficiais e que os conselhos têm feito um esforço neste sentido. “Os conselhos têm feito um esforço no sentido de recrutamento, há necessidade de mais recrutamento, notamos que ainda estamos aquém e precisamos é ter mais disponibilidade orçamental para que os conselhos possam recrutar mais oficiais e isso trará ganhos porque o juiz sozinho não consegue fazer tudo”sublinhou. O Campus da Justiça faz parte do “Programa Justiça+”, que visa tornar a justiça mais célere e eficaz para os cidadãos.

