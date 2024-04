PAICV considera existir “degradação social” no país

O PAICV entende que há uma degradação social no país, perante a falta de acesso a serviços básicos. Declarações feitas hoje à imprensa pelo deputado nacional, Edson Alves, em jeito de balanço da jornada parlamentar de preparação da primeira sessão parlamentar do mês de Abril, que arranca esta quarta-feira, na Assembleia Nacional

“Estamos a assistir a uma degradação social no país. Continuamos com cerca de 26% de cabo-verdianos sem acesso a água canalizada, 50% a consumir água não tratada, 13% sem acesso a casa de banho e 15,6% ainda utilizam lenha para a confecção dos seus alimentos. O grande problema é o facto de o Governo insistir em definir como principal instrumento de combate à pobreza apenas o crescimento económico, esquecendo a dimensão não monetária”, afirmou Edson Alves.

Para o Partido Africano da Independência de Cabo Verde, a economia azul não passa de propaganda política, razão pela considera ser importante o Governo definir claramente aquilo que se pretende..

“A questão da economia azul não está a passar de propaganda política e nós entendemos que o Governo tem de definir claramente o que pretende com a economia azul, porque nós não estamos a ver praticamente nada que possa impactar na vida social e económica do país. Esta é a nossa preocupação, que todas as medidas devem ser implementadas de modo a ter um impacto directo nas famílias, em todos os sectores”.

A primeira sessão parlamentar de Abril arranca esta quarta-feira e tem em destaque o debate com o ministro da Família, Desenvolvimento e Inclusão Social, Elísio Freire, proposto pelo grupo parlamentar do MpD e outro sobre questões de políticas interna e externa, sugerido pelos deputados da UCID.