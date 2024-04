​Inaugurado novo edifício da Polícia Nacional em São Vicente

O mais recente edifício da Polícia Nacional em São Vicente, situado no maior bairro do Mindelo, Monte Sossego, foi inaugurado ao final da tarde desta quarta-feira, com a presença do ministro da Administração Interna, Paulo Rocha.

O espaço foi construído de raiz e alberga a esquadra de Monte Sossego, a esquadra de Piquete e a Direcção de Estrangeiros e Fronteiras, num investimento de 80 milhões de escudos, entre construção, mobiliário e equipamentos. Paulo Rocha considera que o novo espaço marca “um ponto de viragem”, que vai permitir ganhos de eficiência e de qualidade de serviço. “Desde logo, este é um edifício multifunções, não se resume à esquadra de Monte Sossego. Sendo construído de raiz, temos valências próprias, específicas de uma unidade policial e com isso acreditamos poder ter ganhos de eficiência. Para além disso, o edifício também recebe os serviços da Direcção de Estrangeiros e Fronteiras e um Balcão Único de Atendimento ao Cidadão, que irá prestar inúmeros serviços, para além daqueles que são já serviços específicos próprios da Polícia Nacional. Nesse sentido, nós acreditamos ganhar em termos de eficiência, ganhar também em termos da qualidade do serviço que é prestado a utentes”, afirma. Paulo Rocha destaca o descongestionamento do Comando Regional do Mindelo, com a entrada em funcionamento do novo edifício. “Esta é uma questão importante, porque nós tínhamos muitos serviços naquele espaço. O serviço de Piquete estava baseado ali, deixa de estar, mas continua ali o corpo de Intervenção, o comando, o serviço de Trânsito, portanto, estamos apenas, em parte, a descongestionar aquela unidade no Mindelo. Lá temos um edifício que é muito conhecido, mas também, sobretudo, bastante antigo, e que já não estava a poder responder às necessidades” refere. No final da cerimónia, foram entregues quatro viaturas operacionais à Polícia em São Vicente, para reforçar o Piquete, o Corpo de Intervenção e a esquadra de Investigação Criminal. O ministro da Administração Interna reafirma o compromisso do executivo na melhoria das condições de trabalho dos profissionais da Polícia, através de investimentos nas infraestruturas, valorização da carreira, actualização da tabela salarial, em fase de promulgação, bem como reforço e rejuvenescimento dos efectivos em todas as ilhas.

