​São Vicente já tem Polícia Municipal

A ilha de São Vicente conta, a partir de hoje, com a sua Polícia Municipal e com 15 agentes em efectividade de funções. A inauguração das instalações e imposição de patentes aconteceram no dia em que a cidade do Mindelo completa 145 anos e num acto presidido pelo ministro da Administração Interna.

A instalação da Polícia Municipal de São Vicente ocorre quase nove meses depois do encerramento do primeiro curso de formação, na Universidade Lusófona, e após um período de estágio. O ministro da tutela, Paulo Rocha, pede equilíbrio e ponderação à força policial, no exercício da sua autoridade municipal. “A implementação da Polícia Municipal era um compromisso de há muito, que precisava ser assumido de forma objectiva e empenhada. Hoje, confirma-se ser um compromisso possível de realizar. A Polícia Municipal encontra-se muito próxima dos cidadãos. O seu contacto é directo e permanente. Daí, esta minha chamada de atenção para equilíbrio e ponderação como fundamentais no exercício da vossa missão e visando os objectivos, que são objectivos da sociedade”, aponta. O Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, diz que a ilha precisa de uma polícia próxima das pessoas e que ofereça às famílias melhores condições de segurança. “Nós necessitamos de uma polícia perto das pessoas, perto da nossa cidade, perto da população, que virá de certeza apoiar todo o trabalho da Polícia Nacional no que tange à segurança da ilha e das famílias. Obviamente que a nossa Polícia Municipal terá muitos desafios na fase inicial. O grupo ainda é reduzido, são 15. Terão muito trabalho nesta ilha, mas eu tenho a certeza que a nossa Polícia Nacional dará todas as orientações possíveis”, diz. A Polícia Municipal colabora na manutenção da tranquilidade pública e na protecção das comunidades locais, sempre em cooperação e em articulação com entidades como a Polícia Nacional, a Polícia Judiciária e a IGAE. Daniel Teotónio, agente principal e porta-voz dos agentes da Polícia Municipal, diz que os desafios são muitos, perante o crescimento populacional verificado na ilha do Porto Grande. “Dentro das nossas competências, daremos uma atenção ao sector comercial, formal e informal, às construções clandestinas e assentos informais, trânsito rodoviário, trânsito pedonal, sector ambiental, sector florestal, espaços balneários, controle de ruídos e poluição sonora, fiscalização de cumprimentos e horário de funcionamento comerciais estabelecidos, ainda uma atenção ao sector da segurança nas escolas, entre outros”, refere. Durante a cerimónia foram entregues duas viaturas novas à Polícia Municipal de São Vicente. O ministro da Administração Interna diz que o obectivo é implementar a Polícia Municipal em todos os municípios. Depois da instalação da força policial no Sal e em São Vicente, o curso de formação decorre na cidade da Praia. Paulo Rocha garante que, em breve, a mesma formação vai arrancar em Assomada e em São Miguel, todos na ilha de Santiago, numa parceria entre a Universidade Lusófona de Cabo Verde e o Centro Nacional de Formação da Polícia Nacional.

