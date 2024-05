PR vê queda no ‘ranking’ da Liberdade de Imprensa como estímulo para reflexão

O Chefe do Estado considerou hoje que a queda de oito posições do país no ‘ranking’ mundial da Liberdade de Imprensa deve servir como um estímulo para reflexão sobre as responsabilidades de diversos sectores da sociedade.

José Maria Neves fez esta declaração durante a sua intervenção na sessão de abertura da conferência de celebração do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, assinalado este ano sobre o tema: "Uma imprensa para o planeta: o jornalismo diante da crise ambiental". "É com preocupação que recebemos as notícias de que Cabo Verde desceu oito posições no ‘ranking’ da Liberdade de Imprensa. Isso deve nos fazer reflectir sobre as nossas responsabilidades enquanto Estado, órgãos de comunicação social, jornalistas, sociedade civil e cidadãos", afirmou. O Presidente da República defendeu a importância da defesa da liberdade de expressão e de imprensa como uma responsabilidade partilhada por todos e incentivou a busca por um jornalismo mais ambicioso, profissional, rigoroso e excelente, capaz de contribuir significativamente para a melhoria da discussão pública e o fortalecimento das liberdades e da democracia. "Com ambição, profissionalismo, rigor e excelência, podemos fazer muito mais e melhor. Juntos, podemos melhorar a discussão pública entre nós. Podemos discordar com argumentos, educação e elegância e, dessa forma, reforçar as liberdades e a democracia", ressaltou. Além disso, Neves realçou a importância da especialização dos profissionais da Comunicação Social, especialmente diante de questões específicas como as mudanças climáticas, sugerindo que um maior domínio desses temas poderia enriquecer o debate no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, cujo foco este ano é a crise ambiental. O PR também incentivou o jornalismo de investigação, destacando o seu potencial para solucionar crimes e dissipar rumores infundados. Assim, defendeu a organização das redações por editoriais, visando um tratamento mais aprofundado das informações, e incentivou a eleição do conselho de redação pelos jornalistas, enfatizando os benefícios dessa prática. Ainda nas suas declarações, Neves desafiou aos jornalistas para serem mais ousados e actuantes, assumindo efectivamente o papel de intermediação entre o Estado e a Sociedade, e garantindo transparência e accountability na governança em todos os níveis e instituições.

