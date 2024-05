Fogo: Projecto Vitó promove campanha de limpeza de praias para preparar desova de tartarugas marinhas

A Associação Projecto Vitó tem em curso uma campanha de limpeza das praias da ilha do Fogo e dos ilhéus do Rombo para preparar a temporada de desova de tartarugas marinhas.

A coordenadora do programa de conservação das tartarugas marinhas na ilha do Fogo e nos ilhéus do Rombo do Projecto Vitó, Carla Lopes, disse à Inforpress que a campanha que iniciou no último fim de semana de Abril e prolonga-se até 08 de Junho, além de preparar as praias para a temporada da desova de tartarugas visa também manter as praias limpas e sensibilizar e conscientizar as pessoas para a conservação das tartarugas.

A campanha é realizada aos fins de semana, com o envolvimento dos parceiros locais do projecto e as duas primeiras campanhas foram realizadas nas praias dos municípios dos Mosteiros e de Santa Catarina do Fogo.

Nos Mosteiros foram contempladas quatro praias, nomeadamente praia Cais, praia Lantcha, praia Guentis e a de Fajãzinha e no município de Santa Catarina do Fogo três praias, particularmente as de Fajã, Alcatraz e praia Grande.

Apesar de não ter feito a pesagem do lixo recolhido das praias a coordenadora do programa da conservação das tartarugas avançou que nos Mosteiros foi recolhido uma quantidade maior de lixo que nas praias de Santa Catarina do Fogo.

Carla Lopes avançou que a campanha prossegue no município de São Filipe que será alvo de duas campanhas de limpeza das praias, sendo uma para São Filipe centro cobrindo as praias de Nossa Senhora da Encarnação, Fonte Bila e do porto de Vale dos Cavaleiros e no dia 18 na região de São Filipe Norte cobrindo as praias de Salinas, Sopra e praia Grande.

Em São Filipe uma das praias que será alvo da campanha de limpeza é a de Fonte Bila onde desde Março está autorizada a extracção de areia por um período de três meses e cujo término está previsto para final deste mês de Maio.

A última campanha de limpeza vai beneficiar as praias dos ilhéus do Rombo calendarizados para o dia 08 de Junho já que no primeiro fim de semana de Junho o Projecto Vitó vai estar envolvido nas comemorações do Dia Internacional das Crianças.

A coordenadora salientou que, com aproximação da temporada de nidificação das tartarugas marinhas, é de capital importância garantir um ambiente seguro e saudável para a desova, sublinhando que a limpeza das praias de nidificação das tartarugas, mais do que uma actividade ambiental, é um acto de responsabilidade para com as gerações futuras.

“Cada lixo removido representa uma chance a mais para a sobrevivência dessas criaturas maravilhosas. Portanto, é primordial que todos façam sua parte, não apenas participando das campanhas de limpeza, mas também mantendo as praias limpas no seu dia a dia”, defende a Associação Projecto Vitó.

Na campanha de desova de tartarugas do ano passado os responsáveis do Projecto Vitó identificaram nas praias da ilha do Fogo e dos ilhéus do Rombo um total de 4.767 rastos de saída de tartarugas (1.989 no Fogo e 2.778 nos ilhéus), 2.083 ninhos de tartarugas (1.257 na ilha do Fogo e 826 nos ilhéus) e 32 capturas (31 no Fogo e 01 nos ilhéus).