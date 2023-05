Governo autoriza extracção de areia na praia de Fonte Bila

O governo autoriza o Instituto Marítimo e Portuário a emitir licenças de extracção de areia na praia de Fonte Bila, concelho de São Filipe, ilha do Fogo. Anúncio feito pelo ministro da Agricultura e Ambiente, em conferência de imprensa, hoje, na cidade da Praia.

Gilberto Silva justifica esta autorização com a falta de areia para construção que se tem verificado nas ilhas de Fogo e Brava.

O governante explica que as licenças de extracção de areia serão válidas até final de Julho, podendo ser renovadas.

"O Instituto Marítimo e Portuário, através da sua delegação no Fogo, é a entidade responsável pela operacionalização da exploração. Uma outra baliza importante tem a ver com a quantidade explorada que cada camião tem direito a uma licença de uma carrada diária. Ou seja, se todos os camiões que podem transportar areia na ilha do Fogo recolhem uma carrada de areia por dia, estaríamos a satisfazer a demanda de areia na ilha do Fogo. Caso isso não se verificar, também estamos abertos a tomar medidas correctivas neste domínio”, avança.

A ilha do Fogo tem neste momento 54 camiões.

Para a areia com destino à Brava, há orientações para que se encontrem soluções de transporte adequadas.

"Nós entendemos que, para a Brava, é fundamental organizarmos não só a extracção de areia, mas também o transporte. Sabemos que muitas vezes são utilizados camiões carregados, mas acreditamos que é possível estabelecer uma outra forma de transporte utilizando big bags, que podem ser carregados e descarregados com empilhadoras, permitindo transportar uma quantidade maior de areia de forma mais organizada. Já orientámos os serviços no sentido de dialogar com a transportadora marítima e os operadores para encontrar a melhor forma de organizar o transporte de areia do Fogo para a Brava", explica.

O ministro da Agricultura e Ambiente garante que vão ser tomadas medidas técnicas para não impedir a desova das tartarugas.

A extração decorrerá durante o dia, em horário específico.

No final a vigência da autorização de extração, o IMP deverá assegurar a recuperação paisagística do local de extracção.