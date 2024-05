Nadadores-salvadores em São Vicente ponderam greve durante o verão

Os nadadores-salvadores em São Vicente podem entrar em greve durante o verão. Anúncio feito esta terça-feira pelo coordenador regional do SIACSA, Heidy Ganeto, que recorda que desde 2023 estes profissionais aguardam pelo cumprimento dos acordos assumidos pela Câmara Municipal.

O pagamento dos subsídios de risco e de turno, aumento salarial, contratação de mais profissionais e melhoria das infra-estruturas de suporte são algumas das reivindicações.

“Estamos com a previsão de um pré-aviso de greve para os nadadores-salvadores. Vamos aproveitar a época balnear, podíamos ter feito o protesto antes, mas entendemos que ainda não estava na altura. Fomos tentando vários encontros com o vereador da Protecção Civil e o último pré-aviso de greve foi em Setembro do ano passado”, refere.

A data para a realização da greve ainda não foi definida. O sindicalista afirma que a sua concretização vai depender da resolução das reivindicações da classe.

“Quando saímos para a luta é à procura de algum ganho para os trabalhadores. Os nadadores-salvadores praticamente não registaram nenhum no último ano. Com o primeiro pré-aviso de greve ficou prometida, por parte do vereador, a resolução das condições de trabalho, mas foi apenas promessa”, lamenta.

Heidy Ganeto fala em “falta de vontade” política para resolver as reivindicações.

De recordar que em Setembro 2023 os nadadores anunciaram uma paralisação de três dias que entretanto foi desmobilizada após um entendimento com a autarquia local.