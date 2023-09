​Nadadores-salvadores em São Vicente suspendem pré-aviso de greve

Os nadadores-salvadores em São Vicente suspenderam o pré-aviso de greve, depois de terem chegado a um princípio de acordo com a Câmara Municipal de São Vicente, anunciou hoje o SIACSA.

A paralisação de três dias estava marcada para esta sexta-feira, sábado e domingo. Reivindicam o pagamento dos subsídios de risco e de turno, aumento salarial e contratação de mais profissionais.

De acordo com um comunicado emitido pelo sindicato que representa os profissionais, na reunião de conciliação na Direção-Geral do Trabalho, as partes chegaram a um entendimento que resultou na suspensão do pré-aviso de greve.

Em concreto, o SIACSA refere que quanto ao subsídio de risco e actualização salarial, pelo facto de repartir responsabilidades com o IMP, a edilidade levará a questão na próxima terça-feira para discussão junto do instituto.

“No que diz respeito aos equipamentos, a autarquia encontra-se no mercado à procura de materiais que vão ao encontro das necessidades. Há possibilidade de contratação de mais pessoal para 2024, para além de um aumento salarial na ordem dos 10 mil escudos em 2025”, lê-se.

O pré-aviso de greve foi anunciado no dia 19 de Setembro, mas foi agora suspenso depois de uma reunião de conciliação na Direcção-geral do Trabalho.