​Nadadores-salvadores em São Vicente anunciam greve

Os nadadores-salvadores em São Vicente anunciam a realização de uma greve nos dias 29 e 30 de Setembro e 1 de Outubro. A paralisação de três dias visa exigir o pagamento dos subsídios de risco e de turno, aumento salarial e contratação de mais profissionais, anunciou hoje o sindicato que os representa.

A decisão foi comunicada à imprensa, na praia da Lajinha, pelo coordenador regional do SIACSA em São Vicente, Heidy Ganeto.

“Tentamos através do diálogo, enviamos várias notas, mas nunca tivemos resposta por parte do presidente da Câmara Municipal. Em inícios de Julho o vereador da Protecção Civil chamou o sindicato para uma conversa. A reunião aconteceu no dia 11 de Julho no quartel dos Bombeiros e ficou definido que ele levaria o assunto ao presidente para depois apresentar propostas. Continuamos sem resposta, mais de dois meses depois”, refere.

O SIACSA entende que, pela dimensão da ilha, seis nadadores-salvadores são insuficientes para cobrir todas as praias balneares, pelo que defende a contratação de pelo menos mais 14 profissionais.

A concretização da greve depende do resultado da reunião de conciliação da próxima segunda-feira.

Na ocasião, Heidy Ganeto aproveitou para anunciar a realização de uma manifestação de seis bombeiros que estão em casa desde o início da pandemia da COVID-19, à espera da reforma. Em causa, a retirada, em Março deste ano, dos subsídios de turno e de risco, no valor de 18 mil escudos.

“Decidiram partir para uma manifestação no dia 25 de Setembro por causa de várias pendências com a Câmara Municipal. Protestam contra a retirada dos subsídios de turno e de risco. São bombeiros que não tiverem nenhuma promoção e nenhuma folga durante 38 anos de serviço. De repente tiram-lhes os subsídios só porque estão em casa à espera da reforma”, aponta.

A manifestação do dia 25 termina com uma concentração em frente à Câmara Municipal.