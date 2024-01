Bombeiros Municipais de São Vicente anunciam novos protestos partir de 8 de Fevereiro

Os Bombeiros Municipais de São Vicente anunciaram uma manifestação a partir de 8 de Fevereiro, seguida de uma greve de seis dias. A medida é justificada pelo alegado incumprimento da Câmara Municipal dos acordos assinados para melhoria das condições laborais da classe.

Anúncio feito hoje, em conferência de imprensa, pelo representante do SIACSA, Heidy Ganeto, que crítica o “descaso” das autoridades perante a situação dos bombeiros municipais

“Por estas situações e no silêncio da parte da Câmara Municipal de São Vicente, não nos resta outra alternativa, se não partir para mais uma manifestação e já com uma greve agendada. Estamos perante uma câmara incumpridora das suas regras. A Câmara Municipal de São Vicente tem responsabilidade para com os seus funcionários. O mais grave é que não respeita acordos assinados e com data para serem cumpridos”, denúncia.

Em Dezembro, o SIACSA cancelou uma greve de seis dias, na sequência de um acordo alcançado com a autarquia para a resolução dos principais pontos do caderno reivindicativo.

Na altura, o sindicato apontou Janeiro de 2024 como data limite para a promoções, aumento do número de elementos na corporação, pagamento do subsídio de risco de oito mil escudos, e a atribuição de uma refeição em todos os turnos.

“Perante aquilo que consideramos ser uma falta de respeito, avançamos para uma greve que só será levantada mediante o pagamento daquele valor que faltava para o subsídio de risco, a realização da inspecção das viaturas e a atribuição da refeição. Ou os pontos acordados são cumpridos, ou então a greve vai manter-se e os bombeiros param por altura do Carnaval”, afirma.

Heidy Ganeto garante que o sindicato continua aberto ao diálogo, mas quer acções concretas, por parte da autarquia.

O aumento do número de efectivos, conforme números definidos pelo estatuto da classe, a melhoria das condições de trabalho, melhores equipamentos de protecção individual e de trabalho são reivindicações antigas dos Bombeiros Municipais de São Vicente.