Bombeiros Municipais suspendem greve e anunciam acordo com a CMSV

Os Bombeiros Municipais de São Vicente cancelaram a greve de seis dias, que deveria começar no dia 29. A decisão surge na sequência de um acordo alcançado com a autarquia para a resolução dos principais pontos do caderno reivindicativo, a partir de Janeiro de 2024. Informação avançada pelo representante do SIACSA em São Vicente, sindicato que representa os soldados da paz, “Já temos garantia das promoções, a partir do momento que forem efectivadas serão pagas com direito a retroactivo. Também nos foi garantido a entrada de mais 12 elementos. Neste momento, estamos a trabalhar com o mínimo de três pessoas por cada turno, ou dois”, refere. O pagamento do subsídio de risco, estabelecido em oito mil escudos e a atribuição de uma refeição em todos os turnos, foram outros consensos alcançados. Heidy Ganeto afirma que o entendimento alcançado permite levantar a greve. As negociações vão continuar para a resolução de outras reivindicações. “Em relação ao pessoal voluntário, discutimos alguns pontos e ficou prevista uma reunião para 4 de Janeiro na Câmara Municipal”, explica. O sindicalista sublinha a necessidade do cumprimento efectivo dos compromissos assumidos com os bombeiros, de modo a garantir estabilidade e condições laborais mínimas.

