MpD aponta redução do desemprego como resultado do crescimento económico

O MpD considera que a redução da taxa do desemprego no país deve-se a medidas assertivas e ao consequente crescimento económico

A afirmação é da deputada Antonina Vieira que falava à imprensa, esta segunda-feira,no balanço das jornadas parlamentares e antevisão da sessão parlamentar que começa esta terça-feira.

“O desemprego reduziu, graças ao crescimento económico de 5,1%, investimento das empresas, políticas activas de emprego e de empregabilidade, incentivos fiscais e financeiros à contratação de jovens e desempregados, qualificação profissional,formação e estágios profissionais, fomento empresarial e do empreendedorismo e ecossistema de assistência técnica, fiscal e de financiamento favoráveis”, enumera Antonina vieira.

Dados do BCV indicam que o crescimento do PIB real deverá manter-se estável em 5%, em 2024, e aumentar para 5,4 %, em 2025.

A taxa de desemprego em Cabo Verde situou-se em 10,3% em 2023, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), que apontam para uma diminuição de 6,8% comparativamente ao ano de 2022.

No que diz respeito à situação dos transportes, concretamente sobre a TACV, Antonina Vieira afirma que a solução para a transportadora pode passar por uma reintegração num grupo maior.

“Não podemos estar a tapar o sol com a peneira! A solução da TACV requer a integração da TACV num grupo maior,seja pela via da privatização ou parceria estratégica, a adaptação ao sistema de “low cost”, melhoria da eficiência da gestão operacional”, afirmou.

“Neste momento, o Governo sentiu a necessidade de revisitar as medidas tomadas em relação aos transportes aéreos domésticos e redefinir novas estratégia, com vista a se alcançar uma melhor prestação de serviço”,acrescenta.

Nesta semana haverá duas sessões plenárias, a primeira decorre no dia 21 Maio, tendo como ponto central o debate com o Ministro do Turismo e Transporte, Carlos Santos, proposto pelo PAICV.

A segunda acontece entre os dias 22 e 24 do corrente mês com destaque para o debate com o primeiro- ministro sobre “O crescimento económico e emprego”, proposto pelo MpD.