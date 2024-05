PJ apreende mais de 300 mil escudos, arma e drogas, e constitui dez arguidos

A Polícia Judiciária deteve, neste fim de semana, na cidade da Praia, dez homens acusados de co-autoria em crimes de tráfico de drogas de alto risco e posse ilegal de arma. Da operação resultou a apreensão de 360.020 escudos, aproximadamente 335 gramas de cocaína, e 35 gramas de haxixe.

Segundo um comunicado da PJ divulgado hoje, a operação foi desencadeada através da sua Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada e os homens detidos têm idades entre 17 e 25 anos.

Ainda conforme a PJ, a cocaína apreendida apresenta um elevado grau de pureza.

Durante a operação foram também apreendidos vários materiais usados no acondicionamento e confecção de estupefacientes, uma pistola calibre 6,35mm com carregador, duas munições do mesmo calibre, entre outros itens de relevância probatória.

Os detidos, todos de nacionalidade cabo-verdiana e alguns com antecedentes criminais, foram apresentados às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório.

O Tribunal aplicou prisão preventiva a um dos arguidos, enquanto os restantes deverão se apresentar periodicamente às autoridades enquanto os trâmites legais do processo prosseguem.