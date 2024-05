​Cabo Verde participa da 77ª Assembleia Mundial da Saúde em Genebra

A Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, participa da Septuagésima Sétima Assembleia Mundial da Saúde (AMS) em Genebra, Suíça, que acontece de 27 de Maio a 1 de Junho de 2024. O evento reúne ministros da saúde e líderes governamentais de 194 Estados-Membros da Organização Mundial da Saúde (OMS), além de dignitários e especialistas, para discutir e acelerar o objectivo da saúde para todos.

Com o tema "Todos pela Saúde, Saúde para Todos", a 77ª AMS abordará questões críticas como a prevenção, preparação e resposta a pandemias (PPRP), o financiamento da OMS e ameaças emergentes à saúde, incluindo resistência antimicrobiana e mudanças climáticas.

Segundo uma nota do Governo, a agenda inclui discussões sobre a erradicação da poliomielite, malária e HIV, aumento do acesso à cobertura universal de saúde e imunização, e melhorias nos resultados de saúde materna e reprodutiva.

Entre os pontos altos da Assembleia, espera-se que os Estados-Membros apresentem planos para melhorar os mecanismos de PPRP. A WHA77(sigla em inglês para "World Health Assembly 77", ou seja, a 77ª Assembleia Mundial da Saúde) marca um importante prazo para alterações ao Regulamento Sanitário Internacional de 2005 e para a adopção de um novo acordo sobre pandemias.

Durante o evento, serão realizadas mesas redondas estratégicas, onde delegados da AMS, agências parceiras, representantes da sociedade civil e especialistas da OMS discutirão prioridades globais de saúde pública.

Paralelamente, a Ministra Filomena Gonçalves participará de encontros específicos, incluindo uma cerimónia onde Cabo Verde, mais uma vez, será premiado por ter alcançado o Certificado de país livre de paludismo.

A delegação cabo-verdiana inclui a Directora Nacional da Saúde, Ângela Gomes, a Presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz, o Coordenador do Programa Nacional de Luta Contra o Paludismo, António Moreira, e a Coordenadora do Programa Nacional de Segurança do Doente, enfermeira Edite Silva.

A Assembleia Mundial da Saúde é o órgão de decisão da OMS, onde são determinadas as políticas da organização, onde é nomeado o Director-Geral, são supervisionadas as políticas financeiras e aprovados os orçamentos do programa. O evento anual em Genebra é uma oportunidade crucial para coordenar esforços globais em saúde pública e garantir um futuro mais saudável para todos.