​INE inicia Projecto de mapeamento da diáspora

O governo anunciou hoje o início da primeira fase do Projecto de Mapeamento da Diáspora Cabo-verdiana no Mundo, com a primeira missão técnica a se deslocar para São Tomé e Príncipe. O fim desta missão culminará com a realização da Primeira Mesa Redonda Internacional, em Portugal, no próximo dia 22 de Junho, no Centro Cultural de Cabo Verde em Lisboa.

O Instituto Nacional de Estatística (INE), juntamente com o Ministério das Comunidades e o Banco Mundial, anunciaram a missão a São Tomé e Príncipe que reflecte a grande importância reservada às comunidades cabo-verdianas residentes neste país, para a compreensão do fenómeno migratório que caracteriza as populações das ilhas.

De acordo com um comunicado de imprensa conjunta, a realização da missão marca, definitivamente, o início do processo de preparação desta operação estatística, proposta pelo Governo, liderada pelo INE, e financiada pelo Banco Mundial, enquanto um dos maiores parceiros de desenvolvimento do país.

“Este Projecto visa responder a um dos desafios centrais do Programa do Governo desta IX legislatura (2021 – 2026), do PEDS II e do Plano Estratégico das Comunidades, conferindo centralidade à Diáspora cabo-verdiana, tanto na mudança de paradigma em relação à cultura de governação do país, quanto no seu processo de integração em prol do seu desenvolvimento sustentável, enquadrando-a no processo de produção, sistematização e difusão de informações estatísticas oficiais, como pilar estratégico fundamental no planeamento do processo de desenvolvimento de Cabo Verde” lê-se no comunicado.

Ainda, com esta grande operação estatística, procura-se saber onde estão os cabo- verdianos que decidiram emigrar ao longo da história, quantos são, quem são e como vivem na Diáspora, definindo o seu perfil, enquanto parte da população cabo-verdiana expatriada em mais de 40 países do mundo, de forma a que seja possível avaliar e projectar a sua real condição de vida e disponibilidade para se engajarem estrategicamente no processo de desenvolvimento do país.

O Governo aprovou em Junho de 2023 o início do processo de mapeamento da diáspora cabo-verdiana, conferindo ao INE o papel de executar o projecto, com o principal objectivo de conhecer o perfil dos cabo-verdianos emigrados e inteirar-se da sua situação.

O mapeamento será realizado em todos os países que acolhem comunidades cabo-verdianas com vista a actualizar e facilitar a produção de estatísticas oficiais.