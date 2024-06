Homem morto a tiro na Praia

Um homem foi morto a tiro numa rua de Achada de Santo António, encontrando-se a Polícia Judiciária (PJ) a investigar o caso.

Conforme os mesmos testemunhos, o crime ocorreu pouco depois da meia-noite, numa rua pedonal, motivado por um "ajuste de contas".

O suposto autor ou autores do crime terão furado os pneus do carro da vítima, que residia noutro bairro (Tira Chapéu).

Após este sair de um bar nas imediações, foi abatido com vários tiros, enquanto tentava perceber o que se passava com o carro, acabando por morrer no local.

O caso sucede a um outro ocorrido na madrugada de sexta-feira: um adolescente foi baleado, no mesmo bairro, durante confrontos entre grupos considerados rivais e morreu horas depois no hospital.

No ano passado, a Polícia Nacional (PN) registou 39 homicídios no arquipélago, a maioria na ilha de Santiago, mais seis do que em 2022.