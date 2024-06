ICIEG aborda conceitos de género e alerta para abordagens populistas em época eleitoral

​O Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) realiza nos dias 18 e 19 do deste mês a conferência intitulada "TERMOS E CONCEITOS DE GÉNERO, DO QUE FALAMOS?". A presidente do Instituto, Marisa Carvalho, afirma que esta atividade para além de se enquadrar nas celebrações dos 30 anos de instituto, chama atenção, alertando já, de forma pedagógica e construtiva, para os perigos das abordagens populistas, referentes ao género durante este ano eleitoral

O Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) realiza nos dias 18 e 19 do deste mês a conferência intitulada "TERMOS E CONCEITOS DE GÉNERO, DO QUE FALAMOS?". A presidente do Instituto, Marisa Carvalho, afirma que esta atividade para além de se enquadrar nas celebrações dos 30 anos de instituto, chama atenção, alertando já, de forma pedagógica e construtiva, para os perigos das abordagens populistas, referentes ao género durante este ano eleitoral.

“A realização desta atividade, sensivelmente a meio do ano, pretende não só perpetuar a celebração das três décadas do ICIEG, mas também, em ano eleitoral, alertar já, de forma pedagógica e construtiva, para os perigos das abordagens populistas, e demagógicas, que têm os discursos de ódio como mote de campanha, acabando por fazer perigar o são debate político que se deseja numa democracia plena. Estaremos a dar o nosso contributo para que, pelo menos, os termos e os conceitos de género sejam bem entendidos e devidamente divulgados, para que apropriações infundadas não sejam feitas, colocando em risco os ganhos obtidos em matéria de igualdade e equidade de género no país, que nos coloca como país cimeiro em termos de paridade”, justificou Carvalho.

O representante do Escritório Conjunto do PNUD, Unicef e UNFPA em Cabo Verde, David Matern, anunciou que o organismo que representa vai investir cerca de 200 mil euros no orçamento do país, destinado à promoção de actividades relacionadas à questão do género.

“Contudo, uma análise mais cuidada do referido relatório mostra que Cabo Verde desceu(...), seus parceiros estratégicos como a União Europeia vão contribuir com cerca de 200 mil euros para promover em Cabo Verde melhores práticas de orçamentação sensível ao género e a transversalização das questões de género nos ciclos orçamentais e nos planos de desenvolvimento”, frisou Matern.

O Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, afirma que a lei de VBG melhorou a capacidade de intervenção das autoridades nas questões de género, mas que ainda falta muito por fazer.

“É claro que a Lei de VBG veio aumentar o número de denúncias, veio melhorar a capacidade de intervenção das autoridades e permitiu que o crime de violência baseada no género ganhasse uma dimensão que a sociedade toda a condenasse, assim como a Lei de Paridade permitiu uma maior participação política, mas ainda estamos muito longe daquilo que nós ambicionamos que desejamos e que este país tem condições. E passa sobretudo por assumirmos, como o ar que respiramos, as políticas de igualdade de género, e o ICIEG aqui tem um papel fundamental no excelente trabalho que está a fazer na promoção da igualdade de género na melhoria das condições de vida das mulheres e dos homens”, afirmou.

A conferência intitulada "TERMOS E CONCEITOS DE GÉNERO, DO QUE FALAMOS?" é realizada pelo Instituto Cabo- verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG), em parceria com o Projeto Pro-PALOP, e visa identificar e definir os principais termos usados na abordagem e promoção da igualdade e equidade de género.