Começa hoje campanha de pulverização massiva contra dengue na cidade da Praia

A partir de hoje, a Cidade da Praia inicia uma massiva campanha de pulverização contra a dengue. Equipas da Delegacia de Saúde, com o apoio de cerca de 80 militares treinados pelo Ministério da Saúde, irão pulverizar 34.848 residências.

“O Ministério da Saúde capacitou cerca de 80 militares, nos últimos dias, para apoiar as equipas da delegacia de saúde, a reforçar a campanha de pulverização entra domiciliar na cidade da Praia. Com esta formação a delegacia de saúde da Praia vai iniciar uma massiva campanha de pulverização das casas te todos os bairros da capital a começar a partir desta quarta-feira, 20 de Junho até o dia 09 de Julho”, lê-se num comunicado do Ministério da Saúde.

O principal objectivo desta campanha é combater a proliferação de mosquitos Aedes aegypti, responsáveis pela transmissão da dengue, especialmente na época pré-chuvas.

A concentração das equipas ocorreu no quartel de Achada Mato, local onde a campanha será iniciada. Após a pulverização em Achada Mato, as equipas seguirão para outros bairros conforme o cronograma estabelecido.

Cronograma da Campanha de Pulverização:

19/06/2024: Achada Mato e São Filipe (2.388 casas), Vila Nova (1.074 casas)

20/06/2024: Safende (1.994 casas), Castelão/Coqueiro (986 casas)

21/06/2024: Achada Mato (862 casas), Achada Grande Trás (1.081 casas)

22/06/2024: Achada Grande Frente (1.164 casas), Lém Ferreira (373 casas)

24/06/2024: Paiol (551 casas), Lém Cachorro (517 casas)

25/06/2024: Calabaceira (1.393 casas), São Pedro (1.238 casas)

26/06/2024: Pensamento (650 casas), Eugénio Lima (1.961 casas)

27/06/2024: Achadinha (2.479 casas)

28/06/2024: Várzea (1.705 casas)

29/06/2024: Achada Santo António (3.563 casas)

02/07/2024: Fontom/Cobom (522 casas)

03/07/2024: Tira Chapéu (1.417 casas)

04/07/2024: Bela Vista (1.155 casas)

06/07/2024: Terra Branca/Alto da Glória (2.329 casas)

08/07/2024: Palmarejo (4.871 casas)

09/07/2024: Caiada, São Martinho Pequeno, São Francisco (575 casas)

10/07/2024: Repescagem geral em zonas que não atingiram 80% de cobertura