Há duas vítimas mortais da Dengue

O Boletim Epidemiológico da Dengue, divulgado nesta quinta-feira, 19, revela que o país contabiliza actualmente 141 casos suspeitos e 68 casos confirmados de dengue. Apesar de não haver registo de casos hospitalizados, foram notificados dois óbitos sendo um no concelho da Praia e outro nos Mosteiros.

Desde o início da epidemia, Cabo Verde registou um total de 6.568 casos notificados, dos quais 4.146 foram confirmados. Até o momento, os dois óbitos acumulados foram reportados no concelho da Praia e nos Mosteiros.

A Praia continua a liderar em número de casos suspeitos, com 4.283, seguida de Mosteiros, com 759, e de São Filipe, com 720. O número de casos confirmados segue a mesma tendência, com a Praia contabilizando 3.075 casos, seguida dos Mosteiros, com 341, e de São Filipe, com 272.

As ilhas de Santo Antão e São Nicolau permanecem sem registo de casos de dengue. As autoridades de saúde reforçam a importância de continuar com as medidas de prevenção e controle da doença, especialmente em áreas com maior incidência de casos.

"Dengue é uma doença aguda infeciosa febril, transmitida pela picada de mosquitos Aedes aegypti. Os sintomas mais frequentes são: febre, dores de cabeça, dores no corpo, dores atrás dos olhos, erupção cutânea, diarreia e vómitos", explica o ministério que recomenda que as pessoas ao sentirem "ao menos um dos sintomas referidos, deve procurar o atendimento médico para ter orientações específicas".

Recomendações do Ministério da Saúde

Para a prevenção da disseminação desta doença nas comunidades é necessário o engajamento muito forte de todos, desde os níveis individual, comunitário e institucional, com ações direcionadas ao combate ao mosquito e à diminuição de exposição a picadas deste. Ao nível individual e no contexto domiciliar é importante que: