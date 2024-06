Previsão aponta para estação de chuva com início em meados de Julho e término em meados de Outubro

A previsão pluviométrica sazonal para 2024 indica uma probabilidade de uma estação de chuvas precoce, com chuvas previstas para meados de Julho e término tardio, previsto para meados de Outubro. A previsão foi apresentada hoje pela administradora executiva do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica(INMG), Denise de Pina.

A previsão foi elaborada pelos técnicos do INMG e decorrem da análise dos resultados da previsão sazonal consensual e validados entre vários técnicos de diferentes países da região África Sudano-Saheliana no Forum PRESASS2024, realizado em Nigéria.

“Para o período Junho-Julho-Agosto, prevê-se uma maior probabilidade de ocorrência de chuvas dentro da normal climatológica, com maior incidência nas ilhas de Sotavento (o valor da normal climatológica é cerca de 106,7 mm que corresponde a 106,7 L por m² de terreno); e, para o trimestre Julho-Agosto-Setembro as probabilidades apontam para chuvas normais com tendência para acima da normal climatológica (valor da normal está a volta dos 244,0 mm que corresponde a 244,0 L por m² de terreno)”, disse Denise de Pina.

Além disso, há uma expectativa de que os dias secos serão mais curtos do que o habitual no início da estação.

"Em relação à previsão em termos de sequências de dias secos, há uma forte probabilidade de serem mais curtas do que o habitual no início da estação," explicou.

Isso significa que, após o estabelecimento da estação com chuvas superiores a 20 mm em 1-3 dias consecutivos, os dias sem chuva serão menores em número do que o habitual.

O INMG prevê uma “forte probabilidade” de eventos extremos na região atlântica de Cabo Verde, como tempestades tropicais, chuvas intensas, ventos fortes e agitação marítima, que podem afectar o arquipélago com diferentes magnitudes.

Nesse sentido, a administradora executiva reafirmou o compromisso do INMG de fornecer informações contínuas, consideradas cruciais para a tomada de decisões em vários sectores económicos, como água, agricultura, pecuária, saúde e transportes.

As actualizações serão disponibilizadas mensalmente até o fim da estação das chuvas.