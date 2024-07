INPS anuncia Prémio Nacional de Jornalismo em Protecção Social

O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Centro Nacional de Proteções Sociais (CNPS) e a Associação dos Jornalistas de Cabo Verde (AJOC), anunciou hoje o lançamento do Prémio Nacional de Jornalismo em Protecção Social.

Anúncio feito durante uma conferência de imprensa sobre actividades do dia nacional da Segurança Social.

Segundo a representante do INPS, Sandra Sanches, este prémio visa elevar a qualidade dos conteúdos jornalísticos sobre a protecção social, promovendo a consciência pública, a transparência e a participação cívica.

Nesse sentido, salientou a importância do jornalismo na disseminação de informações educativas sobre a protecção social.

"O jornalismo desempenha um papel fundamental em qualquer sociedade moderna, e a disseminação de informação educativa sobre a protecção social é muito importante. Neste sentido, o INPS, a OIT, o CNPS e a AJOC juntos, iremos promover o Prémio Nacional de Jornalismo em Proteção Social. Este prémio tem por objectivo elevar a qualidade dos conteúdos jornalísticos sobre a protecção social, promovendo a consciência pública, a transparência e a participação cívica”, disse.

O prémio pretende ainda reconhecer os trabalhos que abordam temas da protecção social, tanto no regime contributivo como no não contributivo, para melhor informar e para que o instituto esteja mais perto da população.

Por sua vez, o presidente da AJOC, Geremias Furtado, acrescentou que o prémio reconhecerá os trabalhos de qualidade realizados por jornalistas. Serão privilegiados os trabalhos com maior profundidade, trabalhos criativos que, de facto, mostrem a importância da protecção social.

“A recepção dos trabalhos está prevista para começar em Fevereiro de 2025, contemplando os trabalhos realizados a partir do lançamento do prémio até Dezembro deste ano. A entrega dos prémios acontecerá no dia 8 de Maio, por ocasião do Dia Mundial da Segurança Social”, informou.

Os resultados serão distinguidos em categorias como Rádio, Televisão, Imprensa e Web Jornalismo, incluindo agências de notícias e sites noticiosos.

Além do valor pecuniário, que será divulgado posteriormente, os vencedores receberão um troféu e um diploma. A selecção ficará a cargo de um júri apoiado por uma equipa de coordenação geral do prémio.

Furtado concluiu incentivando os jornalistas a apostarem na temática da protecção social, enfatizando a importância de chamar a atenção para esta questão.

Relativamente às actividades do Dia Nacional da Segurança Social, celebrado no dia 15 de Julho, Sandra Sanches revelou que este ano se estenderá de 10 a 19 de visando sensibilizar os cidadãos sobre a importância da segurança social.

As actividades planeadas incluem debates, aumento da conscientização sobre direitos e deveres, além de promover uma cultura de protecção social no país. A programação contará com eventos inclusivos, promovendo formações específicas, como workshops administrados pelo Instituto de Gestão Financeira de Segurança Social de Portugal..

Durante a semana, serão lançadas iniciativas que envolvem a partilha de informações com outras instituições e a formação de técnicos do INPS.

Sandra Sanches também revelou que durante esta semana a OIT vai apresentar o 2.º Boletim Estatístico do Sistema de Protecção Social em Cabo Verde, 2021-2023.