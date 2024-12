INPS lança Boletim Estatístico sobre Protecção Social 2021–2023

O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) apresentou hoje, na sua sede na Cidade da Praia, o Boletim Estatístico sobre Protecção Social referente ao período de 2021 a 2023. O documento reúne dados atualizados sobre o progresso alcançado no aumento da cobertura da protecção social em Cabo Verde, abrangendo tanto o regime contributivo quanto o não contributivo.

Durante a sessão de abertura, o ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, frisou que, em cinco anos, a protecção social aumentou em mais de 10 pontos percentuais.

“Com orgulho digo que conseguimos proteger 50% das nossas crianças e 77% da nossa população idosa. Estes são ganhos importantíssimos, mas ainda temos um longo caminho pela frente”, declarou.

Apesar dos avanços, o governante asseverou que o desafio permanece: atingir os restantes 50% das crianças e 23% dos idosos que ainda não estão incluídos no sistema.

“O trabalho agora é focar na nossa missão de atingir toda a população. A elevada informalidade da nossa economia dificulta esse objectivo, mas estamos determinados a continuar a implementar políticas que ampliem a formalização e assegurem uma proteção social mais abrangente”, referiu.

O boletim apresentado pretende apoiar o planeamento e a implementação de políticas sociais com base em dados fiáveis.

Além disso, é uma ferramenta estratégica para o fortalecimento do sistema de monitorização e avaliação das estratégias nacionais.

“Este é um instrumento essencial para decisores políticos, porque permite identificar onde estamos e o que ainda precisamos de alcançar”, disse o ministro.

O governo reafirmou o compromisso de continuar a trabalhar em articulação com o Instituto Nacional de Previdência Social e outras instituições para que “ninguém fique para trás”.

“Queremos um sistema que chegue a todos, que previna os riscos de exclusão social e que apoie as famílias a enfrentar os custos da educação, garantindo que nenhuma criança abandone a escola por razões financeiras”.

O lançamento do Boletim acontece no âmbito das actividades do Projecto ACTION/Portugal, implementado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e pelo Centro Internacional de Formação da OIT (CIF-OIT), com financiamento do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal (GEP/MTSSS).