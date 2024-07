O governo dos Estados Unidos, através da sua embaixada e do Power Africa, o Governo de Cabo Verde, e o sector privado inauguraram hoje uma nova planta de mini-redes solares de energia limpa que fornecerá electricidade a 800 pessoas em Chã das Caldeiras, no Município de Santa Catarina do Fogo.

Governo dos EUA e de Cabo Verde inauguram planta de mini-redes solares em Chã das Caldeiras

O projecto, financiado pelo Fundo de Energia Renovável da CEDEAO (EREF), envolveu a instalação de uma planta de mini-rede solar fotovoltaica de 40 quilowatts (kW), equipada com armazenamento de bateria de 150 kW e um gerador de 50 kW.

Segundo um comunicado da Embaixada dos EUA, este sistema fornecerá electricidade à comunidade de 800 pessoas de Chã das Caldeiras, localizada a cerca de 1700 metros de altitude.

A mesma fonte refere que com a nova mini-rede, espera-se que os jovens possam permanecer e trabalhar na vila, agora com acesso à internet, permitindo que as crianças estudem após o anoitecer e apoiando novos e existentes negócios, incluindo uma adega e uma unidade de engarrafamento.

"A parceria com o sector privado e público está no cerne de como o Power Africa torna soluções eficazes como esta mini-rede uma realidade. É emocionante ver comunidades como Chã das Caldeiras beneficiarem dos abundantes recursos de energia limpa do país” disse Jennifer Adams, a Embaixadora designada dos EUA em Cabo Verde,citada no comunicado.

O Power Africa, uma iniciativa liderada pelo governo dos EUA, visa dobrar o acesso à electricidade na África subsariana, aproveitando recursos do sector público e privado.