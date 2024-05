Governo quer electricidade em todas as casas até 2026

O ministro da Energia, Comércio e Indústria, Alexandre Monteiro, falava hoje no debate ‘Energia - o desafio para um futuro sustentável’ no âmbito da Leadership Summit que decorre na Praia.

Alexandre Monteiro disse hoje, durante o evento, que Cabo Verde “tem metas ambiciosas” no que respeita à transição energética no país e que o objectivo do governo é que até 2026 todas as casas em Cabo Verde tenham fornecimento de energia eléctrica.

Além disso, assegurou o ministro, o objectivo no que respeita à taxa de penetração de energias renováveis é de ultrapassar os 50% em 2030.

No entanto, referiu, “para alcançar esse objectivo, são precisas transformações profundas, não só no sector da energia. Isto mplica mudanças em todos os domínios da vida social e económica do país”.

“A introdução da mobilidade eléctrica requer, por exemplo, adaptação a nível da fiscalidade local e nacional, por exemplo, de instituições financeiras, por exemplo, no caso de seguradoras, a nível da própria indústria de manutenção, que é uma nova mecânica, entre outros”, exemplificou o ministro durante o debate.

O Leadership Summit teve início no dia 7 e decorre na Praia até dia 10 sob o lema 'Sustentabilidade Turística, Energética e Ambiental'.

O evento tem como objectivo "estimular uma abordagem abrangente que motive as lideranças presentes e futuras do país. Empreender um processo de crescimento sustentável nas áreas energéticas, turísticas e digitais", refere a organização.