​PN detém cinco pessoas e aprende onze viaturas em megaoperação em São Vicente

A Polícia Nacional em São Vicente deteve cinco pessoas, quatro por condução sem habilitação legal e uma por tráfico de estupefacientes. Os detidos serão presentes ao Ministério Público dentro do prazo legal. As acções foram realizadas durante uma megaoperação, esta semana, enquadrada no Plano Operacional de Segurança Verão 2024 , envolvendo 60 efectivos.

Um total de 177 pessoas foram abordadas na via pública, dos quais 120 foram revistadas, 9 foram identificadas na via pública.

Segundo a Polícia Nacional, foram apreendidos onze automóveis, por falta de seguros, de documentação e por falta de inspecção, de um total de 262 veículos fiscalizados. Foram igualmente apreendidos 10 motociclos e ciclomotores, por falta de documentação.

Informação avançada hoje, pelo porta-voz do Comando Regional da Polícia Nacional de São Vicente, o chefe de esquadra Elvis Leite, em conferência de imprensa.

“A operação tem como objectivos principais, abordagens na via pública e revistas a suspeitos. Objectivando que durante o período de verão, a segurança, a ordem e a tranquilidade públicas se prevaleçam sobre a criminalidade, as incivilidades e também sobre a desordem, com foco na intensificação, fiscalização de zonas balneares, espaços de diversão noturna e regulação do trânsito, com o reforço de operações stop”, afirma.

Além do Plano Operacional do Verão, em curso, a Polícia Nacional prepara a segurança do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas. A capacidade de resposta do comando local deverá ser reforçada de 15 a 18 de Agosto.

O Elvis Leite justifica a medida com a dimensão do evento e a sua especificidade.

“Iremos adoptar e reforçar o nosso policiamento neste sentido. Teremos um reforço das outras ilhas em termos de efectivos e também em termos de meios-auto, para estarmos completamente preparados para dar uma boa cobertura policial no evento”, indica.

O Plano Operacional de Segurança Verão 2024, em curso desde 15 de Julho, decorre até 30 de Setembro, assegurado por um contingente de 210 efectivos.