Suspensa greve dos profissionais de Saúde

Os sete sindicatos que representam os profissionais da Saúde em Cabo Verde suspenderam a greve de três dias, que teve início esta quarta-feira, 31, com efeitos a partir das 08:00 de sexta-feira, 02 de Agosto.

Num comunicado, a que a Inforpress teve acesso, os sete sindicatos dizem ter sido contactados pelo Governo de Cabo Verde que se mostrou aberto e receptivo à retoma do diálogo entre as partes com o intuito de aproximar posições e ultrapassar o conflito.

“Estando abertos os canais de diálogo, os sindicatos decidem levantar a greve, com efeito no dia 02 de Agosto, a partir das 08:00”, lê-se no comunicado, assinado pelos representantes dos sete sindicatos, que apresenta como condição “que as negociações entre os Sindicatos e o Governo sejam retomadas o quanto antes”.

O comunicado dos sindicatos aponta a próxima semana como data preferencial para o reinício das negociações.

“Com o levantamento da greve, todos os trabalhadores escalados para o serviço de amanhã de manhã, 02 de Agosto, devem comparecer no trabalho às 08:00 e informar os superiores hierárquicos de que suspenderam a greve, pelo que estão de volta ao trabalho”, indica o comunicado.