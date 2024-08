Um chamado à juventude para a construção de um futuro próspero

O Fórum Jubilar dos Jovens Cabo-verdianos 2024, que decorreu de 04 a 12 de Agosto, deixou marcas indeléveis na juventude cabo-verdiana após uma semana de intensas actividades e reflexões. O fórum serviu como um espaço vital de reflexão e compromisso, preparando os jovens para o futuro de Cabo Verde e para o Jubileu dos 500 Anos da Diocese de Santiago, a ser celebrado em 2033.

Organizado pela Diocese de Santiago de Cabo Verde, o evento contou com a presença de figuras importantes do país, como o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, o Presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, os máximos representantes da Igreja Católica no país, os bispos das dioceses de Santiago e de Mindelo, Cardeal Dom Arlindo Furtado e Dom Ildo Fortes, e jovens provenientes de vários pontos do país e da diáspora, como Senegal, que participou com com um grupo de 17 peregrinos, dentre os quais dois sacerdotes. Também a França, Alemanha, Luxemburgo e Portugal se fizeram presentes no evento.

Um desafio à juventude cabo-verdiana

O Primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva aproveitou a abertura do Fórum para lançar um desafio à juventude cabo-verdiana: acreditar em si mesma e lutar pelos seus sonhos e pelo futuro do país. No seu discurso, o Chefe do Executivo destacou a importância de a juventude de reconhecer não só os problemas que Cabo Verde enfrenta, mas também de vislumbrar as oportunidades que surgem no horizonte.

“Acreditar em si mesmos. Este é o país que temos, com os problemas e oportunidades. Têm sempre o governo a apoiar com políticas e com a liderança necessária para podermos fazer as transformações, particularmente, na questão do emprego que preocupa a nossa juventude e estar também em ambiente de segurança”, afirmou.

O Primeiro-ministro enfatizou que o governo está comprometido em criar as condições necessárias para que os jovens possam realizar o seu potencial e contribuir para as transformações que o país precisa. Segundo o governante, o lema do evento reflecte não só os valores espirituais que moldam a identidade de Cabo Verde como nação secular e resiliente, mas também a visão de um país onde cada cidadão, especialmente os jovens, pode viver com dignidade e esperança de um futuro melhor.

O papel dos jovens na história e no futuro de Cabo Verde

Em consonância com o discurso do Primeiro-ministro, o Presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, sublinhou o papel fundamental que a juventude cabo-verdiana desempenhou na construção da história política e constitucional do país. Antes de ministrar uma aula magna aos participantes do fórum, Austelino Correia destacou a importância de os jovens terem uma participação activa, responsável e consciente no processo de desenvolvimento de Cabo Verde.

“Nós vamos fazer uma viagem às origens, às raízes, ao passado como nos sugere o Papa Francisco, que é comemorado pelo cardeal e levar os jovens cabo-verdianos a conhecerem um pouco da história política e constitucional de Cabo Verde”, afirmou.

Austelino Correia reforçou que é crucial que essa participação continue a ser efectiva e consciente para a construção de um futuro cada vez melhor para todos. Durante a sua aula magna, Austelino Correia fez questão de ressaltar que a diversidade é normal e que as diferenças devem ser vistas como oportunidades para discutir os assuntos mais urgentes do país, sempre com o foco no bem comum.

“Vamos discutindo nesse ambiente de senso, mas de elevação e de decência sendo que a política serve o interesse de todos quando é feita num ambiente de elevação”, completou o Presidente do Parlamento.

Compromisso e contribuição dos jovens para a nação cabo-verdiana

O Fórum Jubilar dos Jovens Cabo-verdianos 2024, que decorreu sob o lema “Para o compromisso e o contributo jovem com/para a nação cabo-verdiana”, foi um encontro de reflexão, mas também de acção. Jovens participantes do evento manifestaram sua disponibilidade em ajudar Cabo Verde a enfrentar os desafios actuais e deixar um legado para as futuras gerações.

Maira Tavares, representante dos jovens jubileus, expressou esse compromisso na sua intervenção na abertura do fórum: “Estamos nessa caminhada para o Jubileu dos 500 Anos da Diocese de Santiago de Cabo Verde, que será celebrado em 2033. Somos a geração dos 500 anos e queremos deixar a nossa marca e o nosso legado para as gerações vindouras.”

Maira Tavares ressaltou que, apesar das capacidades e potencialidades dos jovens, eles enfrentam fraquezas e desafios, seja na família, nos estudos, nas igrejas, nas formações, no emprego ou na vida relacional. Contudo, ela destacou que o maior desafio que enfrentam é o próprio Cabo Verde, e por isso estão empenhados em contribuir para superar essas dificuldades.

Preparação para o Jubileu 2033

O Presidente da Comissão Executiva Nacional do Projecto do Jubileu dos 500 Anos da Diocese de Santiago de Cabo Verde, António Ferreira, mais conhecido por Padre Ima, explicou que o fórum é um momento de “respiro e de reflexão” para a geração dos 500 anos, visando conhecer e preparar-se para o Jubileu de 2033.

“O mote é olhar o passado animados pela gratidão, guiados pela esperança, e olhando a nossa história. Neste percurso devemos ser gratos com as coisas boas e as coisas más. As coisas boas fazem-nos felizes, as menos boas dão-nos esta resistência para ultrapassar”, sublinhou.

O evento Jubileu dos Jovens Cabo-verdianos 2024, que decorreu sob o lema “Animados pela gratidão e guiados pela esperança”, visa capacitar os jovens com as ferramentas essenciais para que possam colaborar da melhor maneira possível na construção de um Cabo Verde melhor.

*com a Inforpress

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1185 de 14 de Agosto de 2024.