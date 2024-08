​Ministra da Saúde participa da 74ª Sessão do Comité Regional da OMS África

A Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves participa da74ª Sessão do Comité Regional da OMS África, com ponto alto na eleição do Novo Director Regional da OMS AFRO, que acontece de 26 a 30 de Agosto, em Brazzaville, República do Congo.

Segundo uma nota do Ministério da Saúde, durante esta 74ª sessão do Comité Regional da OMS AFRO, os ministros da saúde e chefes de delegações dos 47 estados membros vão votar para indigitar o próximo Director Regional. A mesma fonte indicou que da lista dos candidatos estão quatro nomes a saber candidatos do Níger, da Ruanda, do Senegal e da Tanzânia. “Durante este comité Regional acontecerão ainda vários eventos paralelos, onde a Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, vai participar com intervenções, nomeadamente: Evento para Promoção da Liderança Africana e da posição unificada da África para a Concretização da Agenda de Lusaca lançada em 2023, que define as principais mudanças e prioridades a fim de otimizar o impacto das Iniciativas Mundiais de Saúde e promover a Cobertura Universal de Saúde, na terça-feira, 27”, avisa. Conforme a mesma fonte, haverá evento paralelo sobre ciclo de investimentos da OMS, onde Cabo Verde falará sobre qual a importância de se investir na saúde e de garantir uma OMS sólida plenamente financiada e ser capaz de apoiar os estados membros, isto tendo em conta o investimento que o país fez que o levou a certificação livre do paludismo. O evento de Alto Nível sobre a cancro do colo de útero tem como objectivo defender a galvanizar os estados membros as organizações multilaterais doadores e sociedade civil para actuarem para a eliminação do cancro do colo do útero em África, será na quarta-feira, 28. Já o evento paralelo sobre a Sobrevivência Infantil, intitulado enfrentar a emergência de saúde pública da mortalidade infantil previsível na Região Africana da OMS, visa acelerar os progressos para reduzir a mortalidade materna, neonatal e infantil e o alcance dos ODS será na quarta-feira 28. Nesta missão, a Brazzaville, a Ministra da Saúde se fará acompanhar pelo Director da Região Sanitária de Santiago Norte, João Baptista Semedo.

