Ministro do Mar visita ilha da Boa Vista

O Ministro do Mar, Jorge Santos, inicia esta quarta-feira, 28, uma visita à ilha da Boa Vista, onde cumpre uma agenda de trabalho nos próximos três dias.

Segundo uma nota enviada, o primeiro ponto da agenda é um encontro de cortesia com o Presidente da Câmara Municipal, Cláudio Mendonça.

A mesma fonte destaca que um dos momentos altos desta agenda acontece na quarta-feira, 28, com uma visita ao Porto de Sal Rei, acompanhado do PCA da Enapor, Irineu Camacho. “Na oportunidade, o Ministro vai conferir os desafios daquele Porto numa ilha em franco desenvolvimento e que tem merecido especial atenção do Governo”.

Ainda na quarta-feira, o governante irá presidir à inauguração da nova Delegação Marítima (no antigo Porto de Sal Rei), visitará o Mercado de Peixe na cidade de Sal Rei e terá um encontro de trabalho com peixeiras e pescadores.

Na ponta final da agenda na ilha, o Ministro vai visitar os abrigos de pescadores. “Na linha do que tem acontecido nas visitas já realizadas, o Ministro do Mar é portador de uma mensagem de encorajamento a todos os colaboradores do sistema portuário nacional”.

De lembrar que o Ministro do Mar realizou na segunda-feira, 26, na cidade da Praia, uma série de visitas às estruturas do seu Ministério para contatar os diversos serviços sob sua tutela.