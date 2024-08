Navio Praia d’Aguada vai reforçar linha Praia - Maio

O ministro do Mar, Jorge Santos, anunciou hoje, na cidade da Praia, que o navio Praia d’Aguada está a ser reestruturado para servir a linha Praia - Maio e outras rotas do país.

Jorge Santos assume que a “alternativa mais rápida” para resolver o problema de abastecimento da ilha do Maio prende-se com a reestruturação do navio Praia d’Aguada, para reforçar a ilha do Maio.

“Nós tomamos uma decisão do Governo para a reestruturação do Praia d’Aguada, e que é um navio que, possivelmente virá colmatar esta necessidade, principalmente na sua ligação com o Maio e com outras rotas importantes do país”, avançou à imprensa durante uma série de visitas realizadas ao porto da Praia.

O ministro destacou que o governo tem em andamento um processo de aquisição de navios para “rapidamente melhorar” os serviços portuários e atender a situações como a da ilha do Maio.

“O primeiro barco já está na fase de concurso para ser fabricado, assim como também queremos comprar ainda um navio que, mesmo não sendo novo, mas que seja adaptado às condições”, destacou.

A ilha do Maio enfrenta ruptura de bens de primeira necessidade desde o assoreamento da rampa metálica do Porto Inglês e o navio Kriola, que faz a ligação Praia-Maio, tem enfrentado dificuldades para atracar no porto, criando constrangimentos à população.