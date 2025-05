Maio: Ministro do Mar garante entrada em operação do navio Kriola nos próximos dias

O ministro do Mar, Jorge Santos, garantiu esta segunda-feira, na ilha do Maio, que o navio Kriola deverá retomar a operação nos próximos dias, enquanto o Liberdadi estará operacional no decurso do mês de Junho.

Em declarações à imprensa, o governante avançou que os trabalhos de manutenção do Kriola estão praticamente concluídos, permitindo o seu regresso iminente às ligações marítimas entre as ilhas.

Quanto ao navio Liberdadi, as intervenções em curso apontam para uma entrada em funcionamento ainda durante o próximo mês.

Entretanto, Jorge Santos anunciou novas alternativas para o reforço da mobilidade marítima da ilha do Maio, com destaque para a recuperação do navio Praia d’Aguada e o licenciamento do Djon Dade, que passam a integrar a frota disponível para as ligações com a ilha.

“Já concluímos a recuperação do Praia d’Aguada que se encontra, agora, em fase de testes marítimos e mecânicos para garantir todas as condições de segurança antes de iniciar a operação. Por outro lado, o navio Djon Dade, uma embarcação mais antiga, também foi alvo de intervenções e já se encontra licenciado, pronto para ser utilizado”, afirmou.

Segundo o ministro, estas opções permitirão responder com maior eficácia às necessidades da população e contribuir para ultrapassar a “fase difícil” que a ilha tem enfrentado no que diz respeito aos transportes marítimos.

A visita de Jorge Santos à ilha do Maio decorre de 25 a 27 de Maio e contempla encontros com comunidades piscatórias, visitas a obras portuárias e outras infra-estruturas ligadas ao sector do mar.