​Governo cria empresa Cabo Verde Logística Agroalimentar

O Governo decidiu na reunião do Conselho de Ministros criar a empresa Cabo Verde Logística Agroalimentar, para prestação de serviços de logística de produtos agrários. Informação divulgada esta quinta-feira, 29, pela Ministra de Estado e Ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Janine Lélis, na conferencia de imprensa do balanço do Conselho de Ministros realizado na terça-feira, 27.

Janine Lélis explica que a empresa Cabo Verde Logística Agroalimentar será uma sociedade anónima de capitais maioritariamente públicos, e terá como accionista o Estado de Cabo Verde e a empresa Correios de Cabo Verde, podendo ainda nos termos da lei integrar outros parceiros privados.

Segundo disse, a empresa tem como principal objecto de negócio a prestação de serviços de logística de produtos agrários, pesqueiros e cereais, tanto no domínio da conservação como no domínio da distribuição.

“A Cabo Verde Logística Agroalimentar também se ocupará da gestão dos silos do Estado, reforçando assim aquilo que é a nossa logística nacional em termos de cereais. Pretende-se com a criação desta empresa ter um sistema de logística eficiente que induza uma melhor organização dos produtores agrícolas, permitindo-lhes ganhar escala através de uma programação das suas respectivas produções e facilitar desta forma o escoamento dos seus produtos e a optimização dos seus custos de produção”, revela.

Para a governante, a criação desta empresa tem como objectivo criar melhores condições para a transformação da agricultura e contribuir para o desenvolvimento das cadeias de valor dos produtos, incluindo a melhoria da qualidade dos produtos, mas também o melhor investimento do mercado nacional.

“Nós todos sabemos que temos várias pessoas que laboram neste sector, mas que na verdade pela unidade daquilo que é, das várias unidades que compõem esta actividade, na verdade é preciso empoderar com esta empresa de logística para facilitar, ou seja, agregar as energias, os esforços e criar aqui a escala necessária para dar o saldo qualitativo, seja em termos de rendimento para os produtores, seja em termos de qualidade dos próprios produtos que são produzidos”, adianta.

Janine Lélis afirma que esta decisão do Governo vai de encontro com as necessidades do sector agroalimentar, “que como sabemos tem uma estrutura de pequenas unidades, como eu já disse, e por isso a empresa será muito importante na agregação desses esforços”.

Na mesma linha, explicou que a escolha dos Correios de Cabo Verde enquanto parceira estratégica deve-se ao facto desta ser uma das empresas cabo-verdiana com maior experiência em matéria de logística, ter representação em todas as partes do território nacional e ainda ter uma conexão com a rede de logística internacional.

“Portanto um parceiro estratégico com um know-how para garantir a viabilidade e o sucesso desta empresa. Espera-se com o resultado desta decisão ganhos para o sector agroalimentar, ganhos para os consumidores e para a economia nacional com especial foco para o setor primário e para a sua integração no turismo”, augura.