Governo inaugura novo balcão da Casa do Cidadão em Achada Santo António

O Governo inaugura, na próxima terça-feira, 01 de Outubro, o novo balcão de atendimento presencial da Casa do Cidadão em Achada de Santo António, localizado em frente à Escola Técnica – Cesaltina Ramos. O acto será presidido pela ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Edna Oliveira.

Segundo um comunicado do Governo, a inauguração faz parte do projecto de modernização dos serviços de atendimento público, liderado pelo Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública (MMEAP).

O objectivo central, segundo o comunicado, é melhorar a proximidade e participação dos cidadãos, conforme previsto na Agenda Estratégica para a Modernização do Estado e da Administração Pública

Com a abertura deste balcão, o Governo pretende reduzir o tempo de espera no Balcão-Centro do Plateau e aumentar o alcance dos serviços públicos, especialmente nas áreas densamente povoadas da zona sul da Praia, como Meio da Achada, Fundo Cobon, Kelém, Dinos , Casa Lata e Tira Chapéu.

“A descentralização dos serviços busca facilitar o acesso da população aos Organismos de Administração Pública”, lê-se no comunicado.

O novo Balcão da Casa do Cidadão na Achada Santo António conta com quatro postos de atendimento, oferecendo todos os serviços já disponíveis nas outras unidades espalhadas pelo país.