Ilha do Sal: Pontão de Santa Maria destruído parcialmente por fortes ondas

O pontão de Santa Maria, símbolo turístico da ilha do Sal, foi hoje parcialmente destruído, depois do agravamento do estado do mar, que afetou as zonas costeiras da ilha, resultado da passagem de uma onda tropical.

O pontão, que, para além do “ganha pão” de muitos pescadores e peixeiras na ilha, é um símbolo da actividade turística, não resistiu à violência do mar e foi cortado ao meio pela fúria das ondas.

Nas redes sociais são várias as imagens da destruição do Pontão, que está a comover não só os residentes na ilha, mas também empresários pelo impacto que o pontão tem na atividade turística.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), as previsões para o dia de hoje indicam a continuação de ventos fortes de Este, com velocidade acima dos 45 quilómetros/hora, por vezes com rajadas, sobretudo nas ilhas de São Nicolau, São Vicente e Santo Antão, prolongando-se na próxima noite/madrugada.

O INMG prevê ainda agravamento do estado do mar, afetando as zonas costeiras Leste das ilhas do Sal e da Boa Vista no final da noite, abrangendo gradualmente todas as ilhas do Barlavento, com ondas de Nordeste, depois Este, que poderão atingir de 3 a 5 metros de altura.