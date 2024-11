Pontão de Santa Maria vai ser adaptado às condições naturais do mar aberto

O ministro do Mar, Jorge Santos, garantiu este sábado, na ilha do Sal, que as obras vão dar a protecção e estabilidade necessárias.

O Pontão de Santa Maria foi parcialmente destruído no passado dia 11 de Outubro, devido à passagem de uma onda tropical. O estado de calamidade foi declarado, o que permitiu alocar recursos adicionais para fazer face aos prejuízos, restabelecer as ligações e investir em soluções provisórias para normalizar a vida daqueles que utilizam o mar.

“É um projecto já com financiamento do Banco Mundial, projecto que já está na sua fase de concurso, mas que essa tempestade vem trazer um alerta de que é necessário ter uma infraestrutura adaptável às condições naturais do mar aberto de Santa Maria. Por isso o relatório já está feito, as recomendações estão feitas e estamos em condições de tomar as decisões”, explicou o ministro do mar.

Jorge Santos garantiu que o Pontão vai ser construído brevemente, mas sem indicar a data concreta do que será um “projecto estável e consistente” para toda a actividade económica com todas as condições de segurança.

Durante a visita, os pescadores avançaram ideias para soluções temporárias até que arranquem as obras do Pontão.

“Não é por acaso que nós começamos por falar com os pescadores, registar o que eles disseram, e isso é fundamental para os futuros projectos que nós vamos fazer a curto prazo, uma delas é de criar uma possibilidade de termos aqui um cais flutuante para a saída e a entrada das embarcações de pesca em segurança”, disse o governante.

Devido à urgência das obras, as adjudicações vão ser directas, explicou Jorge Santos. O projecto propõe um pontão com 125 metros, “com uma maior abertura em termos de largura, que vai permitir instalar o mercado de peixe, os quiosques para a venda de peixe e também o espaço para os pescadores se movimentarem”, concluiu o ministro do mar.