Sal: Equipa multisectorial aponta ponte flutuante com alternativa até reabilitação do Pontão

A construção de uma ponte flutuante até à reabilitação do Pontão de Santa Maria, no Sal, é apontada como alternativa provisória, constatou uma equipa multissectorial que efectuou uma visita à infra-estrutura, recentemente destruída por um temporal.

A visita realizou-se na terça-feira, 14, e a equipa foi constituída por técnicos do Instituto Marítimo e Portuário (IMP), Enapor, Portos de Cabo Verde, da Câmara Municipal do Sal, Proteção Civil e do Ministério das Finanças.

Segundo o coordenador da Unidade de Gestão de Projectos Especiais do Ministério das Finanças, Nuno Gomes, neste momento está-se à procura de alternativas para que durante a execução do concurso e da obra haja uma alternativa para os pescadores e para os turistas que passam pela ilha do Sal.

“A equipa técnica ainda está a estudar, mas estamos a colocar em cima da mesa a colocação de uma ponte flutuante, mas ainda está a ser estudado para um futuro próximo e durante a execução do projeto de expansão do Pontão”, sublinhou.

Para a mesma fonte, em relação às pessoas que vivem do Pontão, está sendo estudado, juntamente com a Câmara Municipal do Sal e com as entidades competentes, alternativas para as mesmas.

Nuno Gomes sublinhou ainda que está a ser feito um estudo para delinear sobre o encerramento parcial do Pontão ou não, destacando a questão da segurança, principalmente durante o dia, com “muita pressão” sobre a infra-estrutura.

Prevê-se uma expansão do Pontão em 120 metros de comprimento e uma largura de 14 metros.

Dada a complexidade do projeto, conforme a mesma fonte, os concorrentes pediram extensão do prazo para melhor analisarem as propostas e apresentarem também as propostas técnicas e financeiras.