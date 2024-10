Ricardo Gonçalves eleito presidente do Tribunal da Justiça da CEDEAO

O juiz cabo-verdiano, Ricardo Gonçalves, foi eleito presidente do Tribunal de Justiça da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) para um mandato de dois anos.

Ricardo Gonçalves sucede ao Juiz Edward Amoako Asante, que dirigiu o Tribunal desde 31 de Julho de 2018.

O magistrado foi escolhido pelo colégio de cinco juízes do tribunal para um mandato de dois anos, sucedendo a Edward Amoako Asante (Gana).

Na mesma eleição, foi igualmente escolhido o juiz Sengu Mohamed Koroma (Serra Leoa) como vice-presidente do tribunal.

Ricardo Monteiro Gonçalves foi director da Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde, cargo que deixou em 2022, quando foi nomeado e empossado juiz do Tribunal de Justiça da CEDEAO, por quatro anos.

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva e a ministra da Justiça, Joana Rosa, parabenizaram Ricardo Gonçalves pela eleição.

“Parabenizo o Juiz Ricardo Gonçalves pela sua eleição ao cargo de Presidente do Tribunal de Justiça da CEDEAO para um mandato de dois anos”, escreveu o PM.

O tribunal da CEDEAO, com sede em Abuja, Nigéria, é composto por cinco juízes “indicadas pela Autoridade dos chefes de Estado e de Governo, entre os nacionais dos estados-membros, para um mandato de quatro anos, por recomendação do Conselho Judicial”, de acordo com informação da própria instituição.